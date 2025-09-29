「湘南は特別なクラブ」アカデミー出身のGK真田幸太は崖っぷちのチームを救えるか「自分のできることをすべてやろうと...」

「湘南は特別なクラブ」アカデミー出身のGK真田幸太は崖っぷちのチームを救えるか「自分のできることをすべてやろうと...」