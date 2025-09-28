³ÑÅÄÍµµ£¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤ËÅÐ¾ì¡Ã¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda¡×¤Ç¸«¤»¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¤¤
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼iiTzTimmy¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢F1¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëZETA DIVISION¤Îta1yo¤äÎëÌÚ¥Î¥ê¥¢¥¡¢JUNiOR¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda ¡×¤ËF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤À¡£º£²ó·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPRESS START¡×¡£¹ñ¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢5¤Ä¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÈApex¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖApex Legends¡×¤òÉñÂæ¤ËiiTzTimmy¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¡£²áµî¤Ë³ÑÅÄ¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤ò»ý¤ÄiiTzTimmy¤Î»²Àï¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬¥²¡¼¥à¤ÈF1¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£Æü¡¢½é¤á¤Æ¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ç°ã¤¦¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«°ã¤Ã¤¿ËÍ¤Î¥Û¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¤«¼ñÌ£¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Apex Legends¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¡¢·ë¹½¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÂÐÀï·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Apex Legends¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤É¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½F1¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¡¢Apex¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½Ö´Ö¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯¥²¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ApexLegends¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Apex¡¦¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢F1¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖApexLegends¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢ÅöÆü¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°ÅÇ¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£Æü°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ä¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½F1¤Îº£´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î°ì¸À¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤ä¡¢F1¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËËè½µ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ì¤Ð¼«¤º¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾åÃ£¤·¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³ÑÅÄ¤Î¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Èà¤¬F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¿Ù¤µ¤È¡¢°ì¿Í¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤òÆ±»þ¤ËÈäÏª¤·¤¿Ìë¡£¥²¡¼¥à¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸òºø¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤À¡£º£²ó·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPRESS START¡×¡£¹ñ¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢5¤Ä¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÈApex¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖApex Legends¡×¤òÉñÂæ¤ËiiTzTimmy¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÃÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¡£²áµî¤Ë³ÑÅÄ¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤ò»ý¤ÄiiTzTimmy¤Î»²Àï¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬¥²¡¼¥à¤ÈF1¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£Æü¡¢½é¤á¤Æ¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ç°ã¤¦¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«°ã¤Ã¤¿ËÍ¤Î¥Û¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¤«¼ñÌ£¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Apex Legends¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¡¢·ë¹½¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÂÐÀï·Á¼°¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Apex Legends¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤É¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½F1¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¡¢Apex¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½Ö´Ö¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯¥²¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ApexLegends¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Apex¡¦¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢F1¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖApexLegends¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤ä¤¹¤¤¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢ÅöÆü¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°ÅÇ¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£Æü°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ä¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½F1¤Îº£´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î°ì¸À¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤ä¡¢F1¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËËè½µ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ì¤Ð¼«¤º¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾åÃ£¤·¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³ÑÅÄ¤Î¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Èà¤¬F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¿Ù¤µ¤È¡¢°ì¿Í¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤òÆ±»þ¤ËÈäÏª¤·¤¿Ìë¡£¥²¡¼¥à¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸òºø¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£