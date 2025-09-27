Å¨¾¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Î¡ÈÅ´ÊÉ¼éÈ÷¡É¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡0¡Ý4ÂçÇÔ¤«¤é¡ÄJ1¥¯¥é¥Ö¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¸¶ÅÀ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÏÁ°Àá¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë0-4¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë0-4¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤â½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢90Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î±ºÏÂ¤¬¡¢¹¶·âÌÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ä¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÆü¤ÎÅìµþV¤Î¼éÈ÷¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¼éÈ÷¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤µ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢²æ¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþV¤ÏÈï¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥ÄÄÌ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢9·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼éÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë°ìÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ°Àá¤Î4ÆüÁ°¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢º£¡¢²æ¡¹¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢º£Æü¤Ï·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·Ð¸³ÃÍ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¼éÈ÷¤È¹¶·â¤Î²¿¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢º£µ¨14»î¹çÌÜ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°È¾¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¶¼é¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Î¹¶·â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×°ø¤ò»ØÅ¦¡£¤À¤¬¡Ö²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÇÇËÃ¾¤ò¤¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸å¤í¤¬ÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¸å¤í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¤¬ÄÀ¤à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á°È¾¤ò¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËÅ·¤ò¶Ä¤°¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éºî¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿À¸ÍÀï¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢J1ÄÌ»»100»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿MFã·Æ£¸ùÍ¤¤â¡Ö²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È1½µ´Ö¤Ç½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆâÍÆ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁ°Àþ¤¬À¾Àî¼þºîÁª¼ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ö¤¹¤È¤³¤í¤È¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ø´ø´±Æ±ÍÍ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿Ø·Á¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÊJ1¡Ë»ÄÎ±¤Ë¶á¤Å¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤òÀê¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤ºÆþ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò1»î¹ç1»î¹ç¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½Å¤Í¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë