「ハッピーオーラで眩しい」なでしこJレジェンドが“ラブラブ”夫婦２ショット公開！「素敵です お洋服も可愛い」などの声
現役時代は日本女子サッカー界で一時代を築いた、なでしこジャパンのレジェンド澤穂希氏がインスタグラムを更新。仲睦まじい２ショットが話題を呼んでいる。
澤氏はある番組に夫婦で出演したことを報告し、夫の辻上裕章氏と仲良く寄り添う４枚の写真を公開した。
この投稿にフォロワーからは「素敵ですね」「ハッピーオーラで眩しいです」「ずっとお幸せに」「ラブラブですね〜」といった声があがった。
また、長友佑都の妻でタレントの平愛梨さんはハートの絵文字で反応。俳優の藤田朋子さんは「素敵です お洋服も可愛い」、かつてベレーザなどで共闘した大竹七未氏は「良い写真」といったコメントを寄せた。
澤氏はINAC神戸レオネッサ在籍時の2015年に辻上氏と結婚。辻上氏はベガルタ仙台に所属経験のある元選手で、引退後は柏レイソルや日本サッカー協会、古巣の仙台でスタッフを歴任し、現在はJ３の福島ユナイテッドFCの取締役副社長を務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像４枚】澤穂希が仲睦まじい夫婦２ショット公開
澤氏はある番組に夫婦で出演したことを報告し、夫の辻上裕章氏と仲良く寄り添う４枚の写真を公開した。
この投稿にフォロワーからは「素敵ですね」「ハッピーオーラで眩しいです」「ずっとお幸せに」「ラブラブですね〜」といった声があがった。
また、長友佑都の妻でタレントの平愛梨さんはハートの絵文字で反応。俳優の藤田朋子さんは「素敵です お洋服も可愛い」、かつてベレーザなどで共闘した大竹七未氏は「良い写真」といったコメントを寄せた。
澤氏はINAC神戸レオネッサ在籍時の2015年に辻上氏と結婚。辻上氏はベガルタ仙台に所属経験のある元選手で、引退後は柏レイソルや日本サッカー協会、古巣の仙台でスタッフを歴任し、現在はJ３の福島ユナイテッドFCの取締役副社長を務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像４枚】澤穂希が仲睦まじい夫婦２ショット公開