シャオミは、オープン型ワイヤレスイヤホン「Xiaomi OpenWear Stereo Pro」を発売した。価格は1万9980円。Xiaomi直営店や公式ECサイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。

デザイン

イヤホン本体はメタリックテクスチャー仕上げ、ケースは上質ナノテクビーガンレザーを、内装に合成スエードを採用し、高級感の高いデザインを実現。カラーはサンドゴールドとオブシディアンブラック、チタングレーをラインアップする。

装着感

イヤーフックは肌に優しい柔軟な液体シリコンで包まれており、0.6mmの超薄型フレキシブルメモリチタンワイヤーを内蔵、柔軟性と弾力で耳にフィットするよう設計されている。

三点支持設計で圧力を均等に分散し、イヤーフックは耳の形状に沿うように最適化され、長時間でも快適に装着できる。

サウンド

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホンとしてXiaomi初のハイブリッドマルチドライバーを搭載。高分子複合ダイヤフラムを採用した18×13mmダイナミックドライバーと内外磁気のデュアル構造により、よりパワフルな低音を実現している。また、デュアルバランスドアーマチュアと超高周波圧電セラミックツィーターを搭載し、鮮明な高音と豊かなディテールを再現する。

ソフトウェア面では、ハーマンの専門家と共同でチューニングされた、2つの専用EQプロファイルを搭載。好みに合わせて複数のサウンドモードから選択することもできる。さらに、360度ヘッドトラッキング対応サラウンドサウンドにより、臨場感あふれる音の体験を実現する。

音漏れ低減システム

従来の音漏れ低減構造に加え、10mmの音漏れ低減ドライバーが逆相の音波をアクティブに放出し、25cmの範囲で全方向の音漏れを防ぐ。「Xiaomi OpenWear Stereo」と比較して、音漏れ効果が60%向上した。

豊富な機能

イヤホンを装着したまま、充電ケースが閉じた状態でボタンをトリプルタップすると録音を開始できる。録音されたデータはイヤホンに保存され、「Xiaomi Earbuds」アプリから出力が可能。また、ジェスチャー操作を自分でカスタマイズすることもできる。さらに、オーディオ共有機能とデュアルデバイス接続に対応する。

直営店Xiaomi Storeや、公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで販売される。

スペック概要 Xi aomi OpenWear Stereo Pro ドライバー 18mm×13mmダイナミックドライバー10mm音漏れ低減ドライバー 対応コーデック AAC/SBC/LDAC 5.0（一部の モデル でサポート） マルチポイント デュアルデバイススマート接続 Bluetoothバージョン 5.4 バッテリー容量 56mAh（ イヤホン ）/700mAh（充電ケース） 音楽再生時間 8.5時間（ イヤホン ）/45時間（充電ケース併用） 充電時間 10分の充電で約2時間の音楽再生 充電端子 Type-C 防水防塵規格 IP54（ イヤホン のみ） 重量 約9.7g（ イヤホン ）/52.6g（ケース） パッケージ内容 Xi aomi OpenWear Stereo Pro/充電ケース/Type-C充電ケーブル/取扱説明書