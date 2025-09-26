コレ、ほんとに【シャトレーゼ】？！ めっちゃ斬新な「新作スイーツ」を発見

【シャトレーゼ】に斬新な見た目の「新作スイーツ」が登場。シャトレーゼマニアも驚いたのは、かつお節がまぶされた甘じょっぱい系のスイーツ。小腹がすいたときのおやつや、おつまみ、甘いものが苦手な人にもおすすめです。価格も手頃なので、ぜひ手に取ってみて。

ビジュが斬新！「おかか餅カップ入 チーズ風味クリーム入り」

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「想像のナナメ上すぎるビジュ！」と衝撃を受けたのが、こちらの「おかか餅カップ入 チーズ風味クリーム入り」。カップ和菓子シリーズの新作です。透明なカップに6個入っており「甘じょっぱい和洋折衷スイーツ 」なのだとか。

お茶請けやお酒のおつまみにぴったり！

公式サイトによると「なめらかなチーズ風味クリームを、粉末醤油を練り込んだ団子生地で包み、鰹の削りぶしをまぶしました」とのこと。断面を見ると、茶色いお餅と白いチーズクリームの組み合わせがなんだかおしゃれ。緑茶に合いそうですが、お酒のおつまみとして楽しむのもおすすめです。値段は\194（税込）。

writer：Yuri.A