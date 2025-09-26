【北斗星】鉄道の日＆引退10周年記念アイテム登場！ 懐中時計にはシリアルナンバープレート付き
10月14日の「鉄道の日」と、引退から10周年を記念して、「寝台特急 北斗星」の記念グッズが登場する。
「鉄道の日」は、明治5年（1872年）10月14日に新橋〜横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、平成6年（1994年）、その誕生と発展を記念し、毎年10月14日を「鉄道の日」と定めた。
「寝台特急 北斗星」は、1988年のデビューから2015年まで運行された寝台特急。今年で引退から10周年となる。
この2つを記念して、「寝台特急 北斗星」の懐中時計2種、帽子1種が登場する。
懐中時計はゴールドとシルバーの2種。文字盤は高級感のある色合いで北斗星ヘッドマークのデザイン。裏面には車両からのモチーフデザイン。運行期間も記入されている。また専用のBOXにはヘッドマークが箔押しされ、記念になる一品だ。
各限定500個で、シリアルナンバーが入ったプレート付き。シリアルナンバーは購入順ではなく、選べないのでご注意を。
帽子は数量限定の大人用サイズ。北斗星のヘッドマークの刺繍がかっこいいシンプルなデザイン。鉄道ファンだけでなく、それ以外の方もちょっと気になる一品だ。
ファンの記憶に残る北斗星のヘッドマーク、この機会に身に着けてみては。
JR北海道商品化許諾済・JR東日本商品化許諾済
