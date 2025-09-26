米人気歌手ビリー・アイリッシュの兄でシンガー・ソングライター、プロデューサーのフィニアス・オコネル（２８）が２６日まで自身のＳＮＳを更新。米ユーチューバーで女優のクラウディア・スレフスキ（２９）と婚約したことを発表した。

フィニアスはスフレスキとシェアして投稿したインスタグラムで「ｆｏｒｅｖｅｒ ａｎｄ ｅｖｅｒ ９．２２」と記し、大きなエメラルドカットのダイヤモンドの婚約指輪を左手薬指にはめたスレフスキとの２ショットをアップし、婚約したことを伝えた。

幼少期に子役俳優として活動し、２０１９年１０月にフィニアス名義でシングル「ブラッド・ハーモニー」を発表。妹のビリーが世界的大ブレイクを果たした「バッド・ガイ」（１９年）はビリーと共作でプロデュースし、２０年米グラミー賞最優秀プロデューサー賞（ノンクラシカル部門）最優秀楽曲賞などを受賞した。また映画「００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ」の主題歌を手がけ、米アカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞グラミー賞を受賞。俳優としても活動している。