日本でハマりすぎ「金欠になった…」 海外世陸アスリートに集まる共感「病みつきになるよね」
ドイツ代表選手がハマったものとは
陸上の世界選手権東京大会は21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられた。女子1500メートルに出場したドイツ人選手たちは、日本でも人気の娯楽にのめりこむ様子をSNSに投稿。「日本で金欠になっちゃったよ」と、まさかの体験を振り返っている。
女子1500メートルで決勝に進出し、14位で大会を終えたネレ・ヴェッセルは自身のインスタグラムを更新。トラックを駆ける姿に加えて、渋谷のスクランブル交差点をはじめ、東京を満喫する様子を収めた動画や写真を投稿し、日本語で「ありがとうございます東京」とつづっている。
その中でヴェッセルは、ドイツ代表のチームメイトであるヨランダ・カラビスが、ゲームセンターでクレーンゲームに興じる動画を投稿。動画内では、お目当てのポケモンカードを取り損ね頭を抱えたカラビスが、再チャレンジしようと財布から紙幣を取り出すシーンが収められている。
この動画に対して、ヴェッセルと同じく女子1500メートルに出場したカラビスは「日本で金欠になっちゃったよ」とコメント欄で反応。海外ファンからは「UFOキャッチャーは病みつきになるよね」と共感する声が届けられていた。
（THE ANSWER編集部）