news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「フジ元社員“オンカジ”有罪判決 懲役1年執行猶予3年」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

フジテレビ元社員で、バラエティ制作部の企画担当部長だった鈴木善貴被告・44歳。

数々のバラエティー番組を手がける かたわら...

去年9月からことし5月にかけて、海外のオンラインカジノサイトで常習的にバカラ賭博などをした罪に問われています。

賭けた金額の合計は1億7000万円あまり。

今月16日の初公判では…

鈴木被告

「2000万から3000万円くらい負けてると思います」

借金に追われるようになったと語りました。

鈴木被告

「2000万円くらい借りました」

「ギャンブルの借金をどうにかするにはギャンブルしかないと思いました」

きょう、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

そのうえで、こう指摘しました。

裁判官

「賭博の頻度や賭け金額の高額さ、鈴木被告が当時勤務していた会社から戒告処分を受けたのに、やめることなく賭博を続けていたことなどに照らすと、 常習性は強い」

判決の言い渡しが終わると鈴木被告は…

鈴木被告

「はい」

はっきりした声で返事をし、その後、裁判官に一礼して法廷を後にしました。