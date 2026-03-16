侍ジャパンの戦いに注目が集まる一方で、このオフの野球界では不祥事が相次いだ。プロ野球からアマチュア球界まで、立て続けに問題が発覚し、球界の体質を問う声も上がっている。春季キャンプ直前の1月27日、羽月隆太郎（広島）が指定薬物エトミデート、通称「ゾンビたばこ」を使用したとして広島県警に逮捕された。2月17日には広島地検が薬機法違反の容疑で起訴。これを受けて広島球団は24日、羽月との契約を解除している。【西