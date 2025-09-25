この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで発信を続ける健康パン専門家・むらまつさき氏が、「【結論】パンは太るのか…!_ 結局のところ、答えはコレです」と題した動画を公開。巷で根強く語られる「パンは体に悪い」「パンは太る」といったイメージについて、専門家として独自の見解を示した。

むらまつ氏は冒頭、「ダイエットの専門家やお医者さんはパンは体に悪いとか、太るとかっていうことを言いがち」と指摘しつつも、「結論から言うと、パンだけで太るか太らないかは決まらないと私は考えています」とズバリ。世間で語られるような“パンは悪”の一括り評価に疑問を呈した。

「何でもいいかって言ったらそういうわけではない」としたうえで、「質の良いパンを、タイミング良く、適切な量で食べればOK」とアドバイス。その一方で、「パンは体に悪いって言われちゃったら、好きな方にとって苦痛でしかない」とし、パンを完全に排除する極端な食生活にはストレスやリバウンドの危険性もあると語る。

ダイエット界隈で比較されがちな「ご飯VSパン」についても「パンとご飯は水分量や腹持ちの点で違いがあるのも事実」と冷静に分析。「小麦粉の市販のパンが特に体に悪いと言われてしまうが、グルテンフリーや米粉パンなど種類も増えている。正しく選び、バランスよく食べればストレスなく健康的になれる」と自信を見せた。

むらまつ氏は「100％ご飯が正しい、パンは悪いという世界ではない。あなたに合った“心地よいバランス”で取り入れることが大切」と力説。「人の食生活に対して“それはダメ”と決めつけるのは違う」と語り、「パンを楽しみながらダイエットも十分可能」だと強調した。

動画の締めくくりでは、「今私が話していることも100％の正解じゃない。自分の体や暮らしに合う方法を選ぶのが大切な時代」と視聴者に呼びかけ、「皆さんの答えが見つかる一つのきっかけになれば」とメッセージ。「健康的なパンの作り方や最先端の情報も今後発信していく」とし、今後の情報発信にも意欲を見せていた。

YouTubeの動画内容

02:10

パンと健康、すべては“食べ過ぎ”次第!?
07:04

人と違って当然！自分だけの“食生活バランス”を
10:52

LINEで最新健康パン情報をゲットしよう

関連記事

「グルテンフリー信者が不健康になる理由」専門家が明かす落とし穴と対策

「グルテンフリー信者が不健康になる理由」専門家が明かす落とし穴と対策

 健康パンの専門家が警鐘「全粒粉のパンで陥りがちな大きなミス」とは

健康パンの専門家が警鐘「全粒粉のパンで陥りがちな大きなミス」とは

 パン健康専門家が伝える「健康的なパン生活　5大鉄則」

パン健康専門家が伝える「健康的なパン生活　5大鉄則」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】_icon

健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】

YouTube チャンネル登録者数 8190人 300 本の動画
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！
youtube.com/channel/UC-lkORn5nEKzSkEUUd8BzaA YouTube