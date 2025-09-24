長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の公判が２４日、長野地裁（坂田正史裁判長）であった。

検察側は論告で「４人の尊い命を奪った結果は重大。他に類を見ない悪質な事案だ」として死刑を求刑した。

起訴状では、青木被告は２３年５月２５日夕、自宅前を通りかかった同市の竹内靖子さん（当時７０歳）と村上幸枝さん（同６６歳）をナイフで殺害。通報で駆けつけた県警中野署地域課の池内卓夫警部（同６１歳）と玉井良樹警視（同４６歳）（ともに２階級特進）を猟銃やナイフで殺害したとされる。

裁判では刑事責任能力の程度が争点となり、弁護側は「当時は統合失調症が悪化した状態で、妄想が事件に影響を与えていた」として心神耗弱を主張している。一方、検察側は論告で「妄想症の疾患があったが、事件直前まで普通に社会生活を送り、善悪の判断能力や行動をコントロールする能力は保たれていた」として完全責任能力があったと指摘。「確定的な殺意に基づく冷酷な犯行。死刑を回避する事情はない」と述べた。

被告はこれまで３日間行われた被告人質問で黙秘を続け、動機などを一切語っていない。捜査段階では「女性２人が『ぼっち』（独りぼっち）と悪口を言った。殺されても仕方がないと思った」と供述。「警察官に撃たれる前に、行動不能にしてやろうと思った」などと話しており、裁判ではこれらの供述調書が証拠として採用された。

この日は、被害者参加制度を利用した遺族１１人の意見陳述も行われた。村上さんの夫は「これからの人生を楽しむ機会を突然奪われた。何の罪もない４人の命を奪った被告に極刑を望む」と述べた。裁判は２６日に弁護側の最終弁論を行って結審し、判決は１０月１４日に言い渡される。