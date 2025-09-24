この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【パソコンにも向く】10000mAhでケーブル内蔵、45Wのバッテリーは小型でいいですよ。「Anker Nano Power Bank 10000mAh, 45W, 巻取り式」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚さんが、「【パソコンにも向く】10000mAhでケーブル内蔵、45Wのバッテリーは小型でいいですよ。「Anker Nano Power Bank 10000mAh, 45W, 巻取り式」をレビューします」と題した動画を公開。パソコン充電にも対応するという新作モバイルバッテリーの実力に迫った。



動画冒頭、戸田さんは同製品を「巻き取り式が大好きになってまして、めっちゃ便利です」と語り、新たなAnker Nano Power Bankをワクワクしながら開封。紙の説明書が廃止され、スマホからユーザーガイドが読める点や最大24カ月保証について「とても分かりやすくていいと思います。これなら紙がなくてもまあいいかな」と、現代的な設計を好意的に評価する。



実際に手に取っての感想では、「最近アンカーこういう感じ多いですよね。ちょっとパールっぽい」「容量や重量も妥当だと思います」とシンプルかつ高級感のあるデザインに注目。内蔵USB-Cケーブル巻き取り機能を検証し、「必要なだけ出して使える。使い終わったらピタッと収納できるのも便利」と利便性の高さを強調した。



さらに「このサイズでケーブルも込みで45Wで充電できるっていいじゃないですか」「MacBookやiPhoneなど、どちらにも十分使える」とかゆい所に手が届く設計を絶賛。特にパソコン利用時は「1個で使いたいですね」としつつ、複数ポート同時使用時の出力低下についても丁寧に説明し、リアルな使用感を伝えた。



気になる販売価格6990円については「ケーブルプラスバッテリーと考えると妥当かな」と納得。「史上初みたいなポイントはないけど、バランス重要ですね、とつくづく思いました」と、突出した点はないものの総合力に高評価を与えた。



動画ラストでは「僕の点数評価は高得点73点。5000円台だったら83点ぐらいつくんですが、かなり気に入ってます」と評価を明言。「バッテリーを買うときは安心感も重要ということで、アンカー製品いいのでは」「おすすめです」と締めくくった。