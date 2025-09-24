東京世界陸上が閉幕

陸上の世界選手権東京大会は21日に閉幕を迎えた。東京での世界陸上開催は1991年以来34年ぶり。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催だった。世界各国のトップアスリートがしのぎを削った9日間。チケットは売り切れが相次ぎ、のべ61万9288人の観客が国立競技場に詰めかけた。現地で取材する「THE ANSWER」は海外記者や選手を直撃。大会を通じた本音の評価を聞いた。

もはや場内アナウンスも隣の声も聞こえない。第3日の15日、男子3000メートル障害決勝。メダル争いを繰り広げた三浦龍司（SUBARU）を5万3124人の声援が後押しした。三浦は惜しくも表彰台には届かなかったが8位入賞。「もう地響きかのような、鼓膜破れるんじゃないかってくらい、心の内側から震えるような歓声をいただいた」と感謝した。

金メダルを獲得したジョルディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）も「音を体で感じるほどだったよ。スタジアムで聞いた中で、人生最大の歓声だった」と驚くほど。無観客の2021年東京五輪を経験した各国のアスリートからは、様変わりした国立競技場の姿に感慨深げな声が何度も聞かれた。

海外のベテラン記者もその熱気に舌を巻く。最終日のイブニングセッションが始まる前に行われた総括会見でのこと。世界陸連のセバスチャン・コー会長を前に、とある米国の記者が「15大会ほどこの世界陸上を取材しているが、今までで最高の観客だった」と切り出した。

声の主は「ラン・ブログ・ラン」など複数の専門メディアを運営するラリー・エーダー記者。五輪は1984年のロサンゼルス大会から、世界陸上は1995年の第5回イエテボリ大会から取材している大御所だ。会見後に話を聞くと、「何よりも熱中しているところがよかった。子連れの家族も多かったが、米国ではチケットが高騰しすぎていて、なかなかそうはいかない。素晴らしかった」と絶賛した。

4大会連続で現地取材しているジャマイカの専門メディア「トラックアラート.com」のノエル・アンソニー・フランシス記者も「観客は感動的だった」と称賛。「街を歩いていてもあまり世界陸上の広告は見かけず、東京でやっていると知らない人もいた。しかし、競技場に来てみたら活気のある応援に溢れ、とてもエネルギーを感じることができた」と、競技場内外のギャップにも着目した。

無観客だった東京五輪など、様々な世界大会を現地から伝えてきたカナダ公共放送「CBC」の名物レポーター、デビン・ハーロウ氏は「鳥肌が立つほど感動した」と4年越しに埋まった国立競技場に感激。「東京の人たちは誇りに思うべき。チケットは完売、グッズも完売、日本だけでなく全ての選手に声援を送っていた。お世辞をいうつもりはないが、運営も全てが完璧だった」と手放しに称えた。

不満の声も「Wi-Fiが…」「正しい決断ではなかった」

エーダー記者も「運営は素晴らしかった。メディアセンターも見事に機能していた」と頷く。「近くの食事処も手頃な価格で、絶品なラーメンが7ユーロ（約1220円）で食べられる。タクシーも高くない。ホテルまで15分ぐらいだったが、9ユーロ（約1570円）ほどだ。電車は少し混雑しすぎるから使わなかったが、総じてファンタスティックだったよ」。唯一の不満は、通信環境についてだった。

実はエーダー記者が会見で観客を絶賛した後にコー会長に尋ねたのも「Wi-Fiの環境を整備するつもりはあるか」という点だった。「私が抱えた唯一の問題はWi-Fiとウェブサイトだった。サーバーにより多くのお金をかけて、改善する必要があると思う」。メディアもスピード勝負を求められる時代。写真・動画のアップロードや記事の更新に時間がかかれば、ストレスの種になりかねない。

フランシス記者は交通面の分かりづらさを指摘した。会場とホテル間の移動は電車が推奨され、ICカードが配布された。電車が動いていない時間は新宿と池袋行のシャトルバスが運行されていたものの、同記者は行き先が分からなかったそう。終電後の会場外にはタクシーも多数待機していたが異国で勝手が分からず、結局徒歩で帰路に就いた日もあったという。「10点満点で7点かな」と総括した。

選手からも運営に関して改善を求める声が挙がった。女子棒高跳びで3連覇を達成したケイティ・ムーン（米国）は、開幕前にホテルの都合で一度部屋から退出し、再チェックインを求められたと告白。「全てがスムーズに行くことはないと分かっているが、イライラするものだった。全選手を同じホテルに宿泊させるのは正しい決断ではなかったと思う」と苦言を呈した。

ウォームアップ用のトラックが会場から約3キロ離れた代々木公園に設定されたことも話題に。エーダー記者は「ウォームアップ用のトラックは会場のそばにあるべきだと思う。私もここに到着するまで知らなかったので驚いた」と疑問の声を挙げた。最終日には雨のために男子円盤投げで転倒者が続出。「濡れるとサークルは氷のよう」「改善すべきだと思う」といった声が出場者から聞かれた。

開幕前日の会見で、日本陸連の有森裕子会長は「私たちはこの大会を次の世代、次の時代にどうできるか。最大限に考えた上でこの大会を意味あるものとして、次に繋げるものとして作り上げていかなければいけません」と力を込めた。熱狂と感動を生んだ9日間。未来にバトンを繋いでいくためには、収穫とともに課題にも向き合うことが求められる。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）