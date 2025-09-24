「あいつ…！」束縛強すぎ彼氏が「GPS消した」→理由が自分勝手でヤバい話【ママリ】

©himako_2nd

事細かに連絡を取り合うカップル

疑い深い彼氏のために、マメに連絡をするヒマ子さん。涙ぐましい努力ですね…。ところが、彼氏からは一向に返事がきません。



翌朝、返事は来ているのでしょうか？

驚がく…彼氏からの面倒すぎるメッセージ

あんなにヒドイことを言われたのに、冷静に返事をしつつ、彼の心配までするヒマ子さん…。愛情深い女性ですね。



そしてさっそく、GPSを確認してみます。すると…。

えっ？彼氏がいない！

自由すぎる彼氏に、ついていけませんね…。ヒマ子さんのツッコミ「自由か！」や「思春期」という言葉がぴったりです。ほんと、これで別れなかったのが不思議です…。



本作では、嫉妬深い彼氏と何度ももめ、GPSを入れて消すまでの様子が描かれています。ヒマ子さんが予想した通り、GPSを入れても、彼氏の不安は解消できませんでした。さらに、勝手に消すなんて…。衝撃の結末を迎えます。



お付き合いする上で、信頼関係は欠かせませんね。ですが、過度に相手を疑うことは、相手に負担をかけてしまいます。彼氏はいつか、信じることの大切さに気づくといいですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）