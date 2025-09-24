「あいつ…！」束縛強すぎ彼氏が「GPS消した」→理由が自分勝手でヤバい話【ママリ】
主人公・ヒマ子さんは、嫉妬深い彼氏と付き合っています。家で一日中寝ていたり、1人でカフェで過ごしたりしていただけなのに、ヒマ子さんは浮気を疑われてしまいます。そこで、お互いにGPSを入れることに。ところが、彼氏の不安は解消せず、むしろ増すばかり。バレンタインに、事件が起こります…。著者・ヒマ子(@himako_2nd)さんの実体験を元に描いた漫画作品『カップルでGPS入れて消すまで事件』をダイジェスト版でごらんください。
疑い深い彼氏のために、マメに連絡をするヒマ子さん。涙ぐましい努力ですね…。ところが、彼氏からは一向に返事がきません。
あんなにヒドイことを言われたのに、冷静に返事をしつつ、彼の心配までするヒマ子さん…。愛情深い女性ですね。
自由すぎる彼氏に、ついていけませんね…。ヒマ子さんのツッコミ「自由か！」や「思春期」という言葉がぴったりです。ほんと、これで別れなかったのが不思議です…。
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
事細かに連絡を取り合うカップル
疑い深い彼氏のために、マメに連絡をするヒマ子さん。涙ぐましい努力ですね…。ところが、彼氏からは一向に返事がきません。
翌朝、返事は来ているのでしょうか？
驚がく…彼氏からの面倒すぎるメッセージ
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
あんなにヒドイことを言われたのに、冷静に返事をしつつ、彼の心配までするヒマ子さん…。愛情深い女性ですね。
そしてさっそく、GPSを確認してみます。すると…。
えっ？彼氏がいない！
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
©himako_2nd
自由すぎる彼氏に、ついていけませんね…。ヒマ子さんのツッコミ「自由か！」や「思春期」という言葉がぴったりです。ほんと、これで別れなかったのが不思議です…。
本作では、嫉妬深い彼氏と何度ももめ、GPSを入れて消すまでの様子が描かれています。ヒマ子さんが予想した通り、GPSを入れても、彼氏の不安は解消できませんでした。さらに、勝手に消すなんて…。衝撃の結末を迎えます。
お付き合いする上で、信頼関係は欠かせませんね。ですが、過度に相手を疑うことは、相手に負担をかけてしまいます。彼氏はいつか、信じることの大切さに気づくといいですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）