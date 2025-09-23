新たな「熱帯低気圧」が発生 台風に発達する見込み

気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。この熱帯低気圧は、午後９時現在フィリピンの東にあって、１時間に１５キロの速さで西に進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

詳しい情報はこちら【目次】

①「熱帯低気圧」今後の予測は？ ②「台風19号」は今どこに？



③「台風19号」今後の進路は？ ④「台風18号」は今どこに？



⑤「今後16日間」の札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇 各地の天気シミュレーションをみる

熱帯低気圧は今後“台風”に発達する見込み

熱帯低気圧は24時間以内に台風へ発達する見込みで、



あす（２４日）午後９時にはフィリピンの東

中心気圧９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（２５日）午後９時にはフィリピンの東

中心気圧９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２６日午後９時にはフィリピン

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２７日午後９時には南シナ海、

中心気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２８日午後９時には南シナ海、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されています。

「台風19号」日本列島から離れる？

気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後９時には日本の東にあって、ゆっくりと南南東に進んでいます。



中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２４日）午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（２５日）午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



２６日午後９時には日本の東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２７日午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



このあと台風は温帯低気圧に変わり



２８日午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



が予想されます。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、大型で非常に強い台風１８号は、きょう（２３日）午後９時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。



今後の進路予想図については【画像③】の通りです。

台風18号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２４日）午前９時には南シナ海

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



あす（２４日）午後９時には南シナ海

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（２５日）午後９時にはベトナム

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル



が予想されます。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。