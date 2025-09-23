「ニューヨーク・メッツみたい」「カッコよすぎ」J2・2位の長崎が来場者全員プレゼントのシャツを公開
V・ファーレン長崎が22日にクラブ公式X(旧ツイッター/@v_varenstaff)を更新し、来場者に配布する『オリジナルデザイン ベースボールシャツ』を公開した。
J2・2位の長崎は、10月18日にホームで行われる第33節でヴァンフォーレ甲府と対戦。同試合に向けて満員プロジェクトを実施し、来場者全員に『オリジナルデザイン ベースボールシャツ』をプレゼントすると告知していた。
クラブは「甲府戦はスタジアム満員DAY! ベースボールシャツを着用してスタジアムを青に染めましょう」と呼びかけ、ベースボールシャツの写真をアップ。「かわいい」「カッコよすぎ」「ニューヨーク・メッツみたい」「めちゃくちゃデザイン良き」「いいなぁ」「欲しい」などの反応が寄せられた。
