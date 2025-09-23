「消費者の味方と呼ばれて」おかしのまちおか出店拡大《まちのお菓子屋から脱却》で急成長を遂げたワケ

菓子小売専門店チェーンの「おかしのまちおか」を運営する株式会社みのやが、上場後初の決算発表を行い、概ね予想通りでの実績となった。

首都圏在住の方々は、あの商店街の隅っこにある小さな菓子ディスカウントショップの「まちおか」が上場企業なの？ と思われるかもしれないが、実は200店舗以上を展開するチェーン企業であり、売上高240億円、経常利益7.6億円の東証スタンダード市場の銘柄なのである。

今ではすっかり見かけなくなった“街のお菓子屋さん”のような店が、なぜ成長戦略を描けるのか、と不思議に思う方もおられるだろう。今回、まちおかは上場後初決算でもあり、決算説明会資料でそのビジネスモデルと今後の成長の可能性について、かなり丁寧に説明している。折角なので今回はその中身について、ちょっとだけ読み解いてみることにした（【図表1】参照）。

大手スーパーとも互角の仕入力

まちおかのビジネスモデルの柱は、（1）菓子専門店として大量仕入、（2）卸売発祥のメーカーとの直取引ルート、（3）スポット商品（激安商品）調達の力、であると会社は言う。

（1）は、菓子専門で240億円ということは、スーパーで言えば売上3000億円ぐらいの菓子仕入力と同格なのであり、首都圏ならサミットや東急ストアといえば、結構、大したものであろう。

（2）の卸売発祥の強みは、安さの秘訣（メーカー直仕入≒卸値で売れる）と共に、小さい菓子店に配送してきた小口物流インフラを持っている、ということでもある。

また、この卸ネットワークは（3）の激安商品調達力の源泉でもある。商慣習から生じる返品、売れ残り商品の情報が、アウトレットチャネルとして、まちおかに集まるため、常に様々な激安商品が持続的に調達可能になっている。

そして、上場して成長していくことを宣言した、まちおかの拡大する販売力は、菓子流通関係者にとってライバルというより、返品、滞留在庫を換価してくれる重要なパートナーなのである。

ショッピングセンター出店で躍進

こうして、まちおかは、菓子アウトレット店としての地位を確立してきたのだが、これまで上場していなかったのは、成長戦略が描けなかったから、と言っていいだろう。

そもそも、まちおかの店は、首都圏中心部の人通りの多い繁華街、商店街ではあるが、安売り店らしくコスト削減のため、端っこの二等立地に安普請の小さい店を出す、という戦略で店舗網を拡大してきた。

これ自体は大成功なのだが、そんな立地は首都圏、京阪神の、駅前や限られた商店街にしかなく、出店場所を広げることは難しかった。

しかし、コロナ禍を境に、ショッピングセンター（以下、SC）のテナントの多様化と、まちおかのSC店舗ノウハウが蓄積されたこともあり、まちおかは新規出店先をSCに転換した。

これにより全国約3000ヵ所あるSCが、まちおかの出店余地となり、上場可能な成長戦略が描けるようになったのである。

狙うはSCにいる「ファミリー層」

この話を聞いて、そんな絵餅の話本当か、と思う向きもあるだろうから、このあたりも少しだけ深堀りしてみた。

【図表2】は、まちおかの立地別店舗数推移なのだが、この会社では何年も前から、首都圏にあった路面店（商店街、繁華街タイプ）を少しずつ減らして、SCに出店、また、京阪神、中京のSCにも拡大している。

近年の、まちおかの成長は三大都市圏SCに出店場所を移したことが成功要因である。

また、実際に路面とSCの店に行って眺めていて気付いたのだが、いわゆる商店街は来店客が高齢化しており、SCの方が圧倒的にファミリー層が多いのだ。

【図表3】は家計調査の統計で、どんな年齢層がお菓子を買うか、というデータを抽出したものだ。

当たり前だが、子育て世代層は高齢世帯より菓子への支出がかなり高い、のである。これから成長しようとする菓子屋はSCに店を出さねばならないのであり、まちおかは、それもわかっていたのであろう。

家計調査をみたついでに、直近の菓子の消費動向について、データをチェックしてみた。

「消費の二極化」も追い風に

最近は物価上昇に賃上げが追い付かず、実質賃金マイナスの状態が数年も続いてきたため、消費の動きに少しずつ変化がみられる。主には消費の二極化であり、賃上げが進む大企業勤務者では消費は強いが、中小企業勤務者では賃上げが十分ではなく、節約志向が目に見えて高まっている、と聞く。

必需支出である食品ではあるが、中でも選択的支出とされる外食や菓子は影響があるというので、データをチェックしてみたのが【図表4】だ。みてわかることは、所得の高い層は外食も菓子への支出も前年比伸びているが、少ない層は目に見えて減らしているということだ。

何が言いたいかというと、これは菓子アウトレットのまちおかにとって追い風だということである。こうした消費の二極化は、ここしばらく解消の見込みはなさそうだ。

しかし、子育て層にとってお菓子を買わないわけにもいかず、その強い味方になるのが、まちおかである。子供の好きなメーカー品の流通菓子を安く買える、まちおかはSCでこそ、消費者の味方として広く認識されるのである。

