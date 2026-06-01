過ごしやすい陽気の今日この頃。ちょっとしたお出かけが増えてきますよね。そんなときに便利なのが、サッと履けるスリッポンタイプのシューズ。とはいえ、この手のシューズは履きやすさ重視で、デザイン性は今ひとつ……と思っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回紹介するのが、ワークマンで話題になっている「雲の上スリッポン」。その名の通り、雲の上を歩いているような履き心地と評判の一足です。実際に履