6月7日、顔まですっぽり覆った、まるで黒子のような紫外線対策パーカーをまとってのジョギングを報告した女性アナウンサーのポストが話題を呼んだ。投稿にはさまざまな意見が寄せられ、8日時点で、当該のポストは削除される事態となった。「当該ポストをXに投稿したのは、元静岡テレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する戸塚貴久子アナウンサーです。戸塚アナが着用していたのは、2025年4月に発売されるや、品切れ店が続