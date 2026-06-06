「バッグの中がいつもカオス」「雨の日に大事な書類が濡れてしまった」そんな日常のプチストレス、ありませんか？整理整頓のためにバックインバックを買って見たものの、結局使いこなせずに中身がぐちゃぐちゃ……。これ、ママあるあるですよね。4人のママである筆者も、まさにそのひとり。そんな中、ワークマンで「これは理想かも？」と思えるアイテムに出会いました。それが、エクトジェル防水リフレクト バーチカルケー