この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「iDeCo（イデコ）はSBI証券・楽天証券より松井証券でやるべき理由」と題された最新動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、今イデコを始めるなら松井証券一択である理由について詳しく語った。冒頭で鬼丸氏は、「実際、僕も4年ほどSBI証券でイデコをやってるんですね」と自身の運用実績を披露しつつ、イデコの代表的なメリットとデメリットについて整理。「銀行口座に入れておくだけならビビタル利子しかもらえませんが、これをイデコに入れていたおかげで34万円ぐらい増えた」と語り、イデコの資産形成力を強調した。加えて、「1番の掛け金が全額所得控除、これがでかい。これはニーサにはないメリット」と他の税制優遇制度との違いにも言及した。



一方で、イデコの最大のデメリットとして、「原則として60歳になるまでイデコに入っているお金を引き出すことができない」とし、資金拘束の強烈さを指摘。「イデコはあくまである程度資産がある方向けの商品」だと冷静に見解を述べた。



本題では、「今他の証券会社でイデコされている方は、松井証券に移管した方がいいのではないのか」と提案。理由については「現時点でイデコの等身保有残高に対してポイントがつくのは松井証券だけ」と断言し、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などライバル各社の現状も自身で問い合わせて「イデコ残高にはポイントがつかない」と確認した経緯を明かした。



鬼丸氏は、松井証券ならではのポイント還元についても独自試算を交え、「30年間松井証券でS&P500イデコでやっていれば55,511ポイント貯まる。楽天証券やSBI証券で運用していたら、全くもらえないポイント」だと熱弁。さらに、個人事業主であれば「20万ポイント以上もらえる」という計算結果を示し、「僕も今本気でSBI証券から松井証券にiDeCoを乗り換えようかなと考えてる」と本音を明かした。



ポイントの最大活用法については、「松井証券ポイントはDポイント増量キャンペーンの対象だから、キャンペーン中に交換すれば10％も上乗せされる」と解説。「獲得した松井証券ポイントをDポイント増量キャンペーン時に全部交換して、さらにポイントを増やしちゃおうという作戦ですね」と、ポイ活ならではの視点も強調した。



しかし、今後に対する不安も隠さない。「今はポイントがつくとはいっても、将来サービス改定でつかなくなるかもしれない」「動くなら早めがいいですよね。決断するなら早い方がいい」とし、現状の優位性が永遠ではない点も誠実に警告した。



