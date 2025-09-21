教育現場で“使える”アイデアを実例で紹介！加賀ソルネット「ウェビナー」

加賀ソルネットは10月22日(水)15時よりウェビナーを開催。

加賀ソルネット

日程 ： 2025年10月22日(水)15:00〜16:00

場所 ： オンライン

参加料： 無料(事前登録制)

※お申込みいただいた後に視聴用URLが送られます。

境 祐司氏より、Adobe Expressと Adobe Firefly、ChatGPTの連携で広がる生成AI活用術を紹介いただきます。

【セミナー内容】

今回のウェビナーでは、Adobe Express と Adobe Firefly の基本と連携方法を解説し、さらに ChatGPTを活用した教育現場での事例や、効果的なプロンプト作成のコツを紹介します。

また、ポスターやムービー制作を例に、AIと一緒に企画から完成までを進める実践的な方法を学びます。

既存ユーザー、新規ユーザー、どなたでも参加できます。

※本セミナータイトルには「先生がいま知りたい！」と記載がありますが、 一般企業の皆様が参加いただいても御参考いただける内容となります。

■アジェンダ

［1］Adobe ExpressとAdobe Fireflyの概要

- Adobe ExpressとAdobe Fireflyの基本

- ExpressとFireflyの連携方法を理解しておこう

［2］ChatGPT (無料版)の使い方

- ChatGPTとは？

- 無料版と有料版の違い(本セミナーでは無料版を使用)

- 教育の現場におけるChatGPTの活用事例

- 明解なプロンプトを書くコツを理解しよう

［3］FireflyのプロンプトをChatGPTで作る方法

- ChatGPTでFirefly用のプロンプトを作成する仕組みを理解しよう

- ChatGPTを活用して、写真やイラストをFireflyで再現してみよう

［4］Expressで作成したポスターをChatGPTで仕上げる方法

- デザインの知識は不要、ポスターの視認性を向上させることができる！

- Expressで作成したポスターをChatGPTに評価させる方法を学ぼう

［5］学園祭のプロモーションムービーをExpressとChatGPTで制作する

- ChatGPTでプロモーションムービーのストーリー案を作ろう

- ChatGPTでシーンを構成しよう

- ChatGPTでFireflyのプロンプトを作成しよう

- Firefly で生成したシーン画像をExpressの動画編集機能でムービーにしよう

■講師

Adobe Community Evangelist 境 祐司氏

企業や学校を対象に教育設計や教育マネジメントなどを実施するインストラクショナルデザインが専門。

2016年より、クリエイティブ活動におけるAI活用のプロジェクトに参加、AIシステムやロボティクス関連の実証実験に携わる。

2017年より、Adobe Community EvangelistとしてCreative Cloud製品のイベントなどに登壇。

2021年より、Adobe Education LeaderとしてAdobe製品を活用した教育現場の支援・指導を行う。

