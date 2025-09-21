¼«¤é²ñ·×ºî¶È¤äÌ¾»É¼êÅÏ¤·ÀÜµÒ¤â¡Ä¡¡¸µÂë¡¦ÏÂÅÄµ£»á¤¬¡ÖTENTIAL¡×¤Î¡È1ÆüÅ¹Ä¹¡É¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄµ£»á¤¬20Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTENTIAL¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤ËÎ×¤ß¡¢¼«¿È¤¬´Æ½¤¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤È¥¥ã¥Ã¥×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ»á¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ´À°¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤È¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬µîÇ¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯³èÈ¯¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈà¤é¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢Å¾´¹´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢µîÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÍèÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¤¢¤È¤Ï¡ÖTENTIAL¡×Ê¡²¬Å¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ì¾»É¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ1¿Í1¿Í¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢²ñ·×ºî¶È¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÜµÒ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë