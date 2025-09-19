ÂçÀî¸¶ÑÍºá»ö·ï¤Ç·Ù»ëÁí´Æ¤¬ÄÄ¼Õ¡¡ÅÔµÄ²ñ°Ñ°÷²ñ¡Ö°ãË¡ÁÜºº¤òÈ¿¾Ê¡×
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò½ä¤ëÑÍºá»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¥È¥Ã¥×¤ÎÇ÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Î·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤´¿´Ï«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ç÷ÅÄÁí´Æ¤Ï¡Ö¸ø°ÂÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¿¥Åª¤ÊÁÜºº»Ø´ø¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ò·ç¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡ÊÅìµþ¹âºÛ¤Î¡Ë¹µÁÊ¿³È½·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï8·î¡¢¸½¾ì»Ø´ø´±¤¬Å¦È¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨ÁÜºº¾å¤Î²ÝÂê¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£Ç÷ÅÄÁí´Æ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂáÊá¤·¤¿¸µ¸ÜÌä¤é¤Ø¤Î¼Õºá¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£