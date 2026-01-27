東京都議会議員のさとうさおり氏が2026年1月27日にXを更新し、自身が立ち上げた会派「やちよの会」の公認で、次期衆院選挙に立候補予定だった西山じん氏が事故にあったことを報告。「身の安全のため、公認を取り消しにします」と明かした。「本人はやる気だったのですが...」さとう氏は27日未明にXで2月8日に投開票が行われる第51回衆議院議員選挙について、「やちよの会公認」で東京1区から立候補予定だとして西山じん氏を紹介し