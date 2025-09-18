この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【注文住宅】感動設計プランを引き出す「打ち合わせの極意」』では、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が、注文住宅で理想の住まいを実現するための“オーダーの仕方”について熱く語りました。多くの人が「夢のマイホーム」に大きな期待を寄せ、細部まで希望を伝えたくなってしまうが、杉浦氏は「自分の想像を遥かに超えた提案が来るのが、注文住宅なんですよ」と、その醍醐味を強調しています。

杉浦氏によると、注文住宅の打ち合わせで最も重要なのは、最初に家の“イメージ”をしっかり伝えること。「まず貰えるのが一番最初は欲しい感じ」と語り、SNSやホームページで集めた好みの外観・内観の写真やイメージをざっくり伝えることが大切だと解説。「何々風がいい」「かわいい昔のメルヘンの家がいい」「シャープでかっこいい家がいい」など、抽象的でもイメージを伝えてもらうことで、設計側とのすれ違いを防げると言います。

一方で、「あんまりね、それ以上言わない方がいい」と、最初から細かい要望を出し過ぎるのは損だと断言。「頼む方が要望として細かいことを言っちゃうと、作る人はそれを実現させなきゃいけなくなる。そこからもう広がらない」「自分の予想を遥かに超えた提案が来るのが注文住宅の醍醐味」と、豊富な知識と経験を持つプロの設計担当に一定の余地を残したリクエストが感動的な提案を引き出すコツだと説きます。

さらに、マイホーム購入を考える人の多くが「今までの家で不便だったことを解消したい」といった過去の経験だけをもとに要望を固めてしまいがちだと指摘。その場で「これがやりたい」と手段を指定するのではなく、「なぜそれをやりたいのか」という本質的な希望（＝家族団らんを見ながら料理したい等）を共有することで、「もしかしたら、もっといいやり方がある」と、プロならではの目線で最適なプランを導き出してもらえると、杉浦氏は話します。

また、「最初はあんまりその細かいことは言わない。あとでどうにでもなる」とも助言。「だいたい最初の間取りが8割9割合っている」とも語り、何度も修正して迷うより、はじめの提案を信頼し、一度お任せすることが結果として満足度の高い住まいにつながるケースが多いと解説しました。

動画の締めくくりで杉浦氏は、「知識があって経験もある方の提案というものを、まずはちょっと信頼して一度お任せしてみる。そうすると注文住宅の醍醐味を十分に味わえる」と改めて呼びかけ、「ぜひこれは参考にしていただきたい」と注文住宅検討中の視聴者にエールを送りました。

