東京時間17:48現在

香港ハンセン指数 26544.85（-363.54 -1.35%）

中国上海総合指数 3831.66（-44.69 -1.15%）

台湾加権指数 25769.36（+331.11 +1.30%）

韓国総合株価指数 3461.30（+47.90 +1.40%）

豪ＡＳＸ２００指数 8745.18（-73.27 -0.83%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82804.13（+110.42 +0.13%）



１９日のアジア株は、まちまち。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げが決定して、年内に一段の利下げが進む見通しとなったことから、午前中は買い優勢で推移する市場が目立った。上海株や香港株は高値圏にあることもあり、買いが一巡すると、利益確定の売りに押されて下げに転じた。台湾株は反発。米国での利下げが好感されて買いが広がり、最高値を更新した。韓国株も反発して、最高値を更新した。



上海総合指数は反落。銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、酒造会社の貴州茅臺酒、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、保険大手の中国人寿保険、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技が売られた。



香港ハンセン指数は反落。再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）、不動産会社の中国海外発展（チャイナ・オ－バ－シ－ズランド＆インベストメント）、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディング）、家電製品メーカーの海爾智家（ハイアールスマートホーム）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。石油・ガス会社のビーチ・エナジー、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、石油・ガス会社のオリジン・エナジー、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、病院経営のラムゼー・ヘルスケアが売られた。

