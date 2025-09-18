第50回トロント国際映画祭にて最高賞となる観客賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の新作映画『Hamnet（原題）』が、『ハムネット』の邦題で2026年春に日本公開されることが決定した。

参考：第93回アカデミー賞、『ノマドランド』が最多受賞 アジア系女性監督としても初の快挙

本作は、2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名小説が原作。製作総指揮には、スティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ね、『ノマドランド』で第93回アカデミー賞の作品賞と監督賞を受賞し、『エターナルズ』も手がけたジャオが監督を務めた。

舞台は16世紀イングランドの小さな村。薬草の知識を持ち、不思議な力を宿したアグネス・シェイクスピアと、作家としてロンドンで活動する夫ウィリアム・シェイクスピア、そして3人の子どもたちが描かれる。夫がロンドンで働くため、父親不在のなかで子どもたちを守り奮闘するアグネスだったが、やがて不運にも11歳の息子ハムネットを失う。深い悲しみと苦悩、そして家族の愛と絆が浮かび上がり、ペスト禍に揺れる当時の人々の姿や、アグネスの視点から映し出される夫ウィリアムの存在、そして「ハムレット」という戯曲が生まれた背景にある悲劇と愛の物語が描かれていく。

アグネス・シェイクスピアを演じるのは、『ウーマン・トーキング 私たちの選択』のジェシー・バックリー。夫のウィリアム・シェイクスピア役は、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のポール・メスカルが担当した。そのほか、『キングスマン：ゴールデン・サークル』のエミリー・ワトソン、『ブルータリスト』のジョー・アルウィンらが共演に名を連ねた。

あわせて公開された場面写真には、アグネス（ジェシー・バックリー）を中心に人々が劇場に集い、舞台を見守る姿や、アグネスが屋根裏部屋で佇む姿、ウィリアム（ポール・メスカル）の物憂げな表情などが切り取られている。

映画『ハムネット』海外版予告 海外版予告では、美しい風景のなか、アグネスとウィリアムの出会いから、家族としての営みが映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）