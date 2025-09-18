この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【知ってた？】 磁石取りつけバッテリーには、実はわなが潜んでいるんです。ということで、詳しく解説します

動画「【知ってた？】 磁石取りつけバッテリーには、実はわなが潜んでいるんです。ということで、詳しく解説します」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、今話題のマグセーフ対応など磁石で取り付けるタイプのバッテリーについて解説した。動画の冒頭で戸田さんは「他のメーカーでもほぼ一緒だと思います」「熱でですね、ちょっとベンチマークが落ちるよ、つまりスマホの性能が落ちるよって話をしたいんですよ」と切り出し、磁石で着脱可能なバッテリーの意外な“落とし穴”に言及した。



動画では、PixelやiPhone、複数のバッテリーを用い、実際にベンチマーク検証を実施。ベンチマークスコアはバッテリーを取り付けると明らかに下がり、スマホ本体の最高温度は45度近くまで上がったという。戸田さんは「バッテリーをつけることで熱が逃げづらい。かつバッテリー自体もある程度発熱をするので、両方で温度が上がっていき…ちょっと温度が上がったためにスコアが落ちるんですよ」と現象を解説。



さらに「これ悪いことじゃなくて、スマホが熱暴走したり壊れたりしないように、おそらく性能を落とすわけですよ」と、スコア低下は安全装置であるとの持論を展開。「ケーブルで充電した方が、性能の落ち幅は少ないと僕は予想しております」「性能命のゲームをしてると、こういう磁石取り付けで充電をすると、さらに性能が落ちるよ」とし、特にヘビーゲーム利用時やパフォーマンスの高くない端末利用者に注意を促した。



一方で「普通にね、利用できる範囲内で使うのは何の問題もないと思いますので、まあ、多少性能が落ちることがあるよというのを、気に留めておいていただければ」と、一般用途での使用自体は否定せず。「実際使ってみて、普段よりかなり熱くなったなと思ったら、充電止めた方がいいですね」と、熱が過剰な際の対処法もアドバイスした。



動画の締めくくりでは、「この動画で使うのやめた方がいいですとか、おすすめしません、ということではないので」と再度強調。視聴者に対し「注意しながら使っていただければ」と呼びかけ動画を終えた。