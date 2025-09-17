鼻血やけがが原因で服に血液が付いてしまい、困った経験はありませんか。服に付いた血液の汚れをきれいに取り除く方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

coco−araの公式インスタグラムアカウントは、洗濯前に服の洗濯表示を見て「水洗い不可」のマークがないかを確認するようアドバイスするとともに、洗濯時の注意点について、「血液は、お湯ではなく水を使うのが鉄則！」「血液のたんぱく質はお湯で洗うと固まってしまうんです！！」とコメント。

時間がたった血液の汚れを落とす方法について、次のように紹介しています。

【時間がたった血液の汚れを落とす方法】

時間がたった血液の染みには、酵素が配合された粉末洗剤がお勧め。酵素（プロテアーゼ）が配合された洗剤にはたんぱく質を分解する効果があるため、血液汚れに効果的。漂白力の高い酸素系漂白剤と混ぜて使用すること。

（1）裏返して染みにタオルを当てる。

（2）酸素系漂白剤と粉末洗剤を1：1の割合で混ぜてペースト状にする。

（3）染みにかけて10分放置する。

（4）洗濯機でいつも通り洗濯する。

なお、先述の方法で血液の汚れが落ちない場合、重曹を使用するのを勧めています。対処法は次の通りです。

（1）酸素系漂白剤と重曹を1：1の割合でぬるま湯に溶かす。

（2）服を入れて1時間ほど放置。

（3）再び洗濯機で洗う。