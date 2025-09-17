この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【マーケティングのプロが解説】今日から実践知らないと失敗する3C分析を解説！』と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、実践的な3C分析の方法とその重要性について熱く語った。動画の冒頭では「最近、3C分析ができていない企業が多いのでは？」という問いから始まり、3C分析が“検索すれば分かるような表面的な分析”で終わってしまっている現状に警鐘を鳴らした。



有馬氏は「3C分析は単に自社・顧客・競合を並べて終わりではなく、『何のために使うのか』が極めて重要」と強調。「価格や機能など“差異を見つけるだけ”の3C分析では競争に勝てない」と指摘し、「どこで戦えば最も有利に働くのか」という“戦略思考”こそが3C分析の肝だと語った。



特に、いまの激しい広告戦国時代を勝ち抜くためには「競合や市場のトレンド・顧客のニーズといったマクロ視点、そしてSTP分析を徹底した上で、有利に勝てるフィールドを探すべき」と具体例を交えて説明した。実際に「顧客を深堀りして最適なターゲットを絞り込む」「ライバルが少ない・強くないセグメントで勝負する」ことが売上拡大には不可欠だと述べた。



有馬氏は「一見すると利益が出ている広告でも、実は無駄なターゲットばかり集めていて、全く利益に繋がっていない場合もある」と語り、「顧客データや属性を細かく分析し、どの層が実際にビジネスにつながる“ロイヤルカスタマー”なのかを明確にすることが最初の一歩」と提言。また「CPAが安いからといって安直に広告を展開すると、本当に売上が欲しい層には届いていないという罠があります」とマーケターに向けて注意を促した。



さらに、有馬氏は日々変化する競合環境を背景に「競合リサーチを定期的に行い、自社の分析も怠らないことが肝心」と解説。「今後は“安価なテストマーケティングの仕組み”をいかに活用し、小さな成功体験やフィードバックを素早く得て戦略を柔軟に転換していく力が求められる」と話している。また、「デジタルアスリートでは、5万円から始められるテストマーケティング“アドテスト”も用意しています」と自社のサービスにも触れ、実践にすぐ役立つ情報を示した。



動画の終盤では「結論、3C分析をやる目的が最重要。単なるサービスや価格の差異チェックではなく、『どこで戦うのか』『自社が最も有利に戦えるターゲットはどこか』を明確に見極める思考を持てば、まだまだビジネスに伸びしろはある」と力強くメッセージ。「3C分析を繰り返すことで、未来の売上アップに繋がる戦略が必ず見つかる」と視聴者にエールを贈って、動画を締めくくった。