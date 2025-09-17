✨お知らせ✨



9月28日(日)#横浜FC vs #湘南ベルマーレ

@ニッパツ三ツ沢球技場



今年も私の所属する #アイオケ が試合前にミニライブをさせて頂くことになりました



なんと今年で5回目

本当に嬉しいです✨



大事な大事な湘南戦。… pic.twitter.com/fO6RU99eR1