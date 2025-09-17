横浜FC応援の美女、残留争い大一番での“本業”披露が決定
横浜FCのスタジアムMCとしておなじみの三田萌日香さんが所属する女性アイドルユニット『アイオケ』が、ホームゲームでスペシャルライブを実施することが決定した。
スペシャルライブを行う試合は、28日にニッパツ三ツ沢球技場で開催されるJ1第32節・湘南ベルマーレ戦。クラブは公式サイトで「普段のMC姿とはひと味違う、パフォーマーとしての三田ちゃんと、『アイオケ』メンバーによる特別パフォーマンスをぜひお楽しみください!」とPRし、「パフォーマンスの詳細については、追ってご案内いたします」と伝えた。
また、三田さんも自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、「今年も私の所属する #アイオケ が試合前にミニライブをさせて頂くことになりました なんと今年で5回目 本当に嬉しいです」と写真付きで報告している。
J1第29節終了時点で勝ち点24の19位横浜FCに対し、湘南は1ポイント差の18位。ともにJ2自動降格圏内に位置している。
三田さんは残留争いの大一番に向け、「大事な大事な湘南戦。アイオケの皆と勝利の後押しができるよう、全力でパフォーマンスします」と意気込みを綴った。
