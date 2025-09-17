この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師で教育系ユーチューバーのすぎやま氏は、自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」の動画で、2026年度に予定される私立高校の授業料無償化（所得制限撤廃）の対象から広域通信制高校（複数都道府県からの生徒募集が可能な通信制）を外す方針に反対の立場を示した。動画内では「はらわたが煮えくり返る」と強い言葉で批判した。



すぎやま氏が言及したのは、自民党が無償化の対象から広域通信制高校を除外する方向で検討しているとする報道だ。同氏は「なぜ通信制高校だけ外すのか」「弱い者いじめではないのか」と疑問を呈し、通信制高校が不登校に悩む子どもたちにとって「最後の希望」だと訴えた。



同氏は、不登校の生徒が「もう一度学びたい」と考えて選ぶ場が通信制高校だと強調。今回の方針はその選択肢を奪うと懸念を示した。とくに通信制高校の受験期が始まっているなかで方針が示された点を問題視し、「『無償化の対象から外す方向性』と言われてしまえば、不安のどん底に突き落とされる」と述べた。



対象外とする理由として「検証が十分にされていない」が挙げられている点にも触れ、学校運営上の課題を生徒に負わせる構図は「ずるい」と指摘。「一部の問題を理由に多くの学校と何万人もの生徒を切り捨てる判断は、教育行政として筋が通らない」と批判した。



同氏はこの問題を社会全体の課題と位置づけ、「『普通』の学校に馴染めないなら経済的負担は覚悟せよ、という国からのメッセージと受け取られかねない」との懸念も示した。多様な学びが求められる時代に「逆行している」とも述べた。

