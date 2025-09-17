カウンセラーが解説 絶対に結婚してはいけない“地雷”タイプ7選に共感の声続出
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【注意点】絶対に結婚してはいけない相手の特徴7選／毎日がつらくなってしまうポイントとは？をテーマに、カウンセラー・作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で熱弁した。動画は結婚を考えている人、既婚者問わず「誰と結婚するかってすごく重要」とし、「問題を発生させやすいタイプ」＝“結婚してはいけない相手”の特徴を7つ挙げている。
最初にRyota氏は「お金にだらしないってことです」と指摘し、「お金を勝手に使う人がいると、共通の財産を失っていくことになる」と痛烈に警鐘。さらに「これは注意してもなかなか治らない」と具体的な危険性も解説し、パチンコやスマホゲームの課金など浪費癖への注意も促した。
次いで「恋愛にだらしない」タイプを挙げ、「現時点で浮気してるなら、それ一回許したところで相手はまた浮気する“カード”を持っている」と独特の視点を披露。恋愛欲が我慢できず身近な人にも手を出す可能性にも触れ、「そういう信頼関係の破綻につながります」と厳しい見解を示した。
さらに「自分にうぬぼれている＝ナルシシズムが強い」タイプについては、「結婚するとあなたのためを思って言うのよ、と意見を押し付けてモラハラに発展しやすい」と解説。「本当はそんなにできない人なのに、自分を守るためにいろんな方法を取っちゃうわけです」と心理的背景まで掘り下げた。
ほかにも「支配者タイプ」「全て相手を頼る依存型」「過干渉でなんでも意見してくる人」「大変さ勝負をしてくる人」と挙げ、共通して「夫婦は対等で、自立した2人だからうまくいく」と強調。そのうえで、「お互いに大変だねって言い合って、外でご飯食べに行こうとかにした方がうまくいく」と、思いやりを持つ大切さに触れている。
締めくくりには「恋愛は非日常、結婚は日常。意思疎通ができるか、相手を思い通りにし過ぎていないかが重要」「どれもこれから結婚を考えている方には早い段階で知っておいてほしい内容」と述べ、「夫婦という共同体を築くには問題を2人でカバーできる仕組みをつくることが不可欠」と改めて注意喚起した。動画の最後は「この話を心に留め、結婚生活をよりよいものにしてほしい」と、視聴者へのエールで締めくくられた。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。