世界陸上・東京大会

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は15日、女子100メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は13秒06（向かい風0.5メートル）で組7着。決勝進出には届かなかったものの、2022年の世界陸上オレゴン大会、24年のパリ五輪に続くセミファイナリストになった。レース前に披露したポーズに“本家”も反応。ネット上で話題となった。

準決勝1組、自身の名前が場内にアナウンスされると、福部は右手で力強く握りこぶしを作るポーズを見せた。「パワー！」と叫んでいるように見える。爽やかな笑顔で両手を挙げ、歓声に応えていた。

これに反応したのが“本家”のお笑いタレント・なかやまきんに君だ。「パワー！」といえばこの人の持ちネタ。自身のXでこう反応した。

「おい、オレの筋肉 これはパワーと言ってるのかい！？ 言ってないのかい！？ どっちなんだい！？ 言ーーーーってる！！（と思ってる） パワーーー！！」

さらに「そして、素敵な『ハッ（笑顔）』でした。ありがとうございます」ともつづった。

ファンからは「たしかにパワーゆうてるなw」「動画見たら思ったより確実にパワーだった」「筋肉の付き方めちゃくちゃかっこいい！」「手脚の筋肉のつき方 めっちゃ綺麗だなぁ」「なんという美しい身体。腿と上腕の筋肉かっこ良すぎだろ」「この顔でこの広背筋はずるくないか」などと反応が集まっていた。



