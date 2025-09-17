ChatGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡×¤Ë¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¹¤´¤¤Ê¹¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÍÑ²½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤¬¤¢¤ë
¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼½ñ¤Ç°ú¤¯¤È¡¢¤³¤¦ÄêµÁ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´ë²è¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡¢Àµ¼°¤Ê¥í¡¼¥ó¥ÁÁ°¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤äÀ½ÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹Á°¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï²¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¡Ö»îºîÉÊ¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¬Äê¡¢¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥³¥È¡×¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¼Â¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸¡¾Úºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»Ë¡¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ê½ç¡×
¡¡ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Æ·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤äÃÊ¼è¤ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤½¤Î¡È¼Â¸³¡É¤ÇËÜÅö¤Ë¼Â¾Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Çº¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤Åú¤¨¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¿Ê¤à¤È¡Ö¥¢¥ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥ì¤¸¤ã»¨¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢µ»Ë¡¤½¤Î37¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ê½ç¡×¤Ç¤¹¡£Ì¾¾Î¤Î¤È¤ª¤ê¡¢AI¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î½àÈ÷¤È¼ê½ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£
¡Ò¾¦ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¡Ó
¡¡¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°ºî¶È¼ê½ç¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¡¢Ã£À®¤¹¤Ù¤Í×·ï¤â¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò»ÅÁÈ¤ß¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¡Ó
¡¡¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ê½ç¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¡¢Ã£À®¤¹¤Ù¤Í×·ï¤â¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨ÂÐ¾Ý¤¬»ÅÁÈ¤ß¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¡Ö¥³¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¤¬¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥â¥Î¡×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¡Ö¥³¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢2¼ïÎà¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥â¥Î¡×¤â¡Ö¥³¥È¡×¤â°ì½ï¤Ë°·¤¦»Ø¼¨ÆâÍÆ¤À¤È½ÐÎÏ¤ÎÀºÅÙ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¼Â¸½¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ü¤·¤¯¸½¼ÂÅª¤ÊÀþ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤äÃ£À®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢Åö¿Í¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¡£AI¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤ò¥É¥é¥¤¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¼Â¸½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Ç°é¤Æ¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢Æþ¤ê¤Î´ë²è¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤é¼Â¸½¤¹¤ëÁ°¡¢¤Ç¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¤½¤Î37¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ê½ç¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë