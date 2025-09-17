¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¡ª£Ô£Ë£ÏÌÚ²¼Î´¹Ô¡¡ÆüËÜ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à»¦Åþ¡Ä°Ü½»Àè¥¿¥¤¤Ç¤âÂç±ê¾å
¡¡£Ô£Ë£Ï¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤â±ê¾å¤·¤¿¡£º£·î¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¥¿¥¤¤ÇÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¼Õºá¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î³èÆ°¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½Ð±é¤ò½ä¤Ã¤ÆÊüÁ÷¶É¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï£¸·î¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿³¤³°°Ü½»¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£º£·î£±Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤éËÍ¤Ï¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ÐÈ¯¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î»û±¡¤ÎÁ°¤ÇÁÎÎ·¤Î·¶ºÀ¡Ê¤±¤µ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤¿¼«¿È¤ÎÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ï¹ñÌ±¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬·É¤±¤ó¤ÊÊ©¶µÅÌ¤À¡£ÁÎÎ·°Ê³°¤¬·¶ºÀ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼¤ÎÆ°²è¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£Åö³ºÆ°²è¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¡¢ÌÚ²¼¤Ï£±£´Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°²è¤¬ÉÔ¶à¿µ¤ä¤È¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤Ä¤±ÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½÷À¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÅª¤ÊÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸å¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤«¤éÁêÊý¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¡Ê£µ£´¡Ë¤È£Ô£Ë£Ï¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢±ýÇ¯¤Îµ±¤¤ÏÊü¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌÚ²¼¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ë¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤Î½Ð±é¤ò¤á¤°¤êÁêÅö¿ô¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Ò°÷¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½Ð¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤í¡Ù¤È¤«Ìµ¸ÀÅÅÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¬ÁûÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤ò½ä¤ë¥¯¥ì¡¼¥àÅÅÏÃ¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤âàµï¾ì½êá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤ÏÂ³¤¯¡½¡½¡£