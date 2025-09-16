破局説もあったバルセロナFWヤマルの“歳の差”恋人「とても恋に落ちているわ」と関係良好を明言

バルセロナ（ラ・リーガ）のスペイン代表FWラミン・ヤマルの恋人であり、歌手のニッキー・ニコールさんが同選手との関係について語った。

今年の7月13日に18歳の誕生日を迎えたヤマル。クラブでは背番号10を背負い、ここまで公式戦なん得点を記録しており、スターへの階段を駆け上がっている。

そんな中、18歳の誕生日を祝うパーティーを開催したヤマルは、ニコールさんと仲睦まじいそうにしている様子をスクープされた。

アルゼンチン人の歌手でありラッパーのニコールさんは、かつてアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデス（チェルシー、プレミアリーグ）と交際していたことで知られており、数々の著名人をファンに持つアーティスト。現在は25歳で、ヤマルとは7歳差となっている。

ところが、交際発覚から約2カ月たらずで、ヤマルがSNS上にアップしていた彼女との写真を削除。一部では、破局したと報じられていたが、ファッションショーに登場したニコールさんは、関係は良好であると強調した。

『THE Sun』によれば、ニコールさんは「私はとても恋に落ちているわ。とても幸せ。とても幸せよ。バルセロナでとても幸せ。人々からたくさんの愛情をもらい、皆さんに感謝したいです」と発言。

「喜び、誠実さ、愛情」が交際のカギであると語り、ヤマルからはカタルーニャ語を教えてもらっているという。なお、「愛しています」という言葉がお気に入りだと明かした。