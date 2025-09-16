【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

スイスフラン円は185円を挟んでん推移。8日の石破首相退陣を受けた円全面安局面で186円23銭と7月の186円04銭を超え、プラザ合意後最高値を更新。もっとも今年のスイスフラン高の勢いの強さもあって、高値を付けた後は調整の動きも見られ、185円00銭を挟んで1円超のレンジで上下する展開となっている。

ゼロ金利まで下がったスイスの金利について、マイナス金利再開はハードルが高いことを中銀関係者も示しており、利下げ打ち止め期待が強い。中東・ウクライナと世界的な紛争の拡大なども含め、安全資産としてのスイスの需要が高いとみられている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**186.20円 187.25円

- **サポート**: : 184.00円 181.50円、



今週の見通し

スイス単体での材料に乏しい。米FOMCを受けたドル円の動き次第か。欧州通貨高円安の流れもあり、FOMCが無難に通過すると、フラン高円安が進み、最高値更新の期待が広がる。先週後半から185円00銭前後がしっかりとしてきており、レンジが切りあがった可能性がある点にも注意。



【今週のスイス主要経済指標】

2025/9/15 15:30 スイス生産者輸入価格（前月比）8月 前回 -0.20%





MINKABUPRESS 山岡

