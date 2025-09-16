丸美屋食品、ちいかわデザインのカップスープ2種発売/丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全10種)入り
丸美屋食品工業は、人気キャラクター『ちいかわ』を採用した「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」「同 かぼちゃのポタージュ」を2025年10月9日から2026年2月28日までの期間限定で発売する。〈ちいかわカップスープ2品の概要〉
ちいかわカップスープは、お湯を注ぐだけで手軽にスープが食べられる。カップスープ限定の丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全10種･2品共通)1枚入り。ちいかわやハチワレ、うさぎなどのキャラクターをデザインしている。
丸美屋食品、カップスープ限定のシールデザイン
◆「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」
内容量:20.1g
価格:税込216円
賞味期間:12カ月
じゃがいもとチキンの旨味が溶け込んだ、クリーミーでコクのあるポタージュに仕上げた。お花のチップ入り。
丸美屋食品「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」
◆「期間限定 ちいかわカップスープ かぼちゃのポタージュ」
内容量:19.1g
価格:税込216円
賞味期間:12カ月
かぼちゃが溶け込んだ、クリーミーでコクのあるポタージュに仕上げた。お花のチップ入り。
丸美屋食品「期間限定 ちいかわカップスープ かぼちゃのポタージュ」ちいかわ」とは〉
「ちいかわ」は、イラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が7巻まで発売中。2022年4月からは、テレビアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送されている。
【クレジット表記】
©nagano / chiikawa committee