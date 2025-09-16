丸美屋食品、ちいかわデザインのカップスープ2種発売/丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全10種)入り

丸美屋食品工業は、人気キャラクター『ちいかわ』を採用した「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」「同 かぼちゃのポタージュ」を2025年10月9日から2026年2月28日までの期間限定で発売する。

ちいかわカップスープは、お湯を注ぐだけで手軽にスープが食べられる。カップスープ限定の丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全10種･2品共通)1枚入り。ちいかわやハチワレ、うさぎなどのキャラクターをデザインしている。

丸美屋食品、カップスープ限定のシールデザイン

◆「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」

内容量:20.1g

価格:税込216円

賞味期間:12カ月

じゃがいもとチキンの旨味が溶け込んだ、クリーミーでコクのあるポタージュに仕上げた。お花のチップ入り。

丸美屋食品「期間限定 ちいかわカップスープ じゃがいものポタージュ」

◆「期間限定 ちいかわカップスープ かぼちゃのポタージュ」

内容量:19.1g

価格:税込216円

賞味期間:12カ月

かぼちゃが溶け込んだ、クリーミーでコクのあるポタージュに仕上げた。お花のチップ入り。

丸美屋食品「期間限定 ちいかわカップスープ かぼちゃのポタージュ」

丸美屋食品 ちいかわカップスープ2品の概要

「ちいかわ」は、イラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が7巻まで発売中。2022年4月からは、テレビアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送されている。

【クレジット表記】

©nagano / chiikawa committee