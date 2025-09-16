ドジャース戦に「2番・指名打者」で先発出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に「2番・指名打者」で先発出場すると初回の第1打席で3戦連発となる53号を放った。本塁打数を争う2位の大谷翔平投手との“直接対決”で、4本差へ突き放した。

いきなりドジャースタジアムがため息に包まれた。シュワーバーがライバル、大谷の目の前で豪快な53号を放った。カウント2-2からバンダが投じた86.3マイル（約138.8キロ）のスライダーを、やや泳ぎながらも右中間スタンドへ運んだ。打球速度103.8マイル（約167キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度23度の一撃だった。

8月28日（同29日）のブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打を放つも、以降は11試合連続ノーアーチと足踏み。しかし、9日（同10日）のメッツ戦でリーグ最速で50号に乗せると、ロイヤルズ3連戦で2発と再び勢いにのり、この日で3戦連発となった。

すでに自己最多本塁打記録を更新し、メジャー全体でもア・リーグトップのカル・ローリー捕手（マリナーズ）の54本に次いで2位。フィリーズの球団記録を持つ2006年のライアン・ハワードの58本に徐々に近づいている。（Full-Count編集部）