¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÃË»ÒÂåÉ½¤ï¤º¤«£²Àï¤Ç¡Ö¥Þ¥Ë¥é¤Î»´·à¡× ÄË¤¹¤®¤¿£×¥¨¡¼¥¹À¸¤«¤¹à»ÊÎáÅãá¤ÎÉÔºß
à¥Þ¥Ë¥é¤Î»´·àá¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£µÆü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£¹°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔÀï¡££±£³Æü¤Î¥È¥ë¥³Àï¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î´°ÇÔ·à¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÁá´üÇÔÂà¤Ï¡¢»ÊÎáÅã¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£µ£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Âç²ñ¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤Î»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬¤ï¤º¤«£µÆÀÅÀ¡£½øÈ×¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¹ÓÎÅ¼£¤ò»î¤¹¤â¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢£µ·î¤Ë±¦Â´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÉÔ»²²Ã¡£¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï±ÊÏª¸µµ©¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÂçÂð¿¿¼ù¡ÊÆüÅ´ºæ¡Ë¤ÎÎ¾¥»¥Ã¥¿¡¼¤òÊ»ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤âÀ¸¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂçË¤¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£±ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥ë¥³Àï¤Ï£´ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÀÐÀî¡õ¹â¶¶¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¿Ø¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ´ØÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬ÏªÄè¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Î°ì¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£È¿¾Ê¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀÐÀî¡££²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡¢°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ëº£µ¨¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£