バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、都内で行われた。最大の目標は、優勝すれば28年ロサンゼルス五輪出場権を獲得できる8月のアジア選手権（中国天津）。主力アタッカーの佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24＝ともにNEC川崎）は最短での五輪切符を足掛かりに、来季移籍が決まっている世界最高峰イタリアセリエAへ向かう青写真を描いた。ミラノ入りする佐藤淑は「どんな状況でも勝利に貢献できるように