この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「新生児連れ外出、堂々と自信持っていい！」現実とママの想いを告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「助産師HISAKO」の最新動画『赤ちゃん連れの外出いつからOK?』が公開され、発言者は12人の子を育てる助産師HISAKOさん。動画内でHISAKOさんは、自身が生後19日の12人目の赤ちゃんを連れて職場に出勤している現状を交えながら、「赤ちゃん連れの外出はいつからOKなのか？」について、現役助産師&多胎ママの立場から率直な意見を語った。



HISAKOさんは世間でよく言われる「生後1ヶ月検診が終わってから外出」という一般的な目安に言及しつつも、「退院したら、もうちょろちょろ外に出てもいいよという先生もいらっしゃる」と実情は多様だと説明。「どこが正解かと言ったらないんだけどもね」と前置きした上で、家庭の事情や赤ちゃんの状態によって対応は変わるべきとの考えを示した。



さらに、自身の体験談として「産後3週間も家を空けていたら、帰宅後やらなアカンことが山積み」と告白し、「いくら赤ちゃんが大事でも、上の子たちも等しく大切で、母としてやるべきことがあるのが経産婦」と現場のリアルを明かす。「保育園・幼稚園の送り迎え、買い物…実家にも頼れない、とにかく現実的に無理」と語り、都会の核家族化した現代では「産後も家でぬくぬくなんてできへん。これが現実」と訴えた。



HISAKOさんはまた「新生児連れて歩いているだけで『あんな小さい子を…』と言われると、ズキって来る」と世間の目の厳しさにも触れたが、「あなたの状況が赤ちゃんを連れて歩かざるを得ないなら、それは生活していく上で仕方がない」「いちいち一喜一憂しなくていい」と、ママたちを力強く励ました。



動画後半では、ニューボーンフォト撮影に出かけたいママの悩みにも「産後のママの気持ちを大切にしてほしい」と提言。「ママの希望に寄り添えないことで、そのストレスが産後うつに至ることも」と指摘し、「家族の課題は、どこまで産後ママの気持ちに寄り添ってあげられるか」と多胎ママ視点から強調した。



最後にHISAKOさんは、「最低限にはしてほしいけど、仕方がないときは外出してもいい」「周囲の言葉に気にせず堂々と自分のポリシーに自信を持って動きましょう」とエールを送り、動画を締めくくった。