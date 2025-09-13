世界にたった1台!? スパルタンでカッコいい「幻のポルシェ」が墨国オークションに登場！「718スパイダーRSパナメリカーナスペシャル」ってどんなクルマ？ その気になる価値とは

ポルシェの歴史的勝利から70周年を記念して誕生した1台

メキシコ・メキシコシティで開催された「RMサザビーズ」のオークションに、2024年式ポルシェ「718スパイダーRSパナメリカーナスペシャル」が出品されました。

世界にたった1台しか存在しない幻のポルシェとは、どんなクルマなのでしょうか。

2024年式ポルシェ「718スパイダーRSパナメリカーナスペシャル」

【画像】超カッコいい！ これが落札予想価格8000万円超の「ポルシェ」です！ 写真を見る！（30枚以上）

1954年、メキシコで開催された伝説のレース「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」において、ポルシェは歴史的な勝利を成し遂げました。当時「550スパイダー」を駆ったハンス・ヘルマンは、1500cc以下のスポーツカー部門でクラス優勝、さらに総合3位という快挙を達成。

この結果はポルシェの名を世界に知らしめ、モータースポーツ界におけるステータスを一気に高めることになりました。

今回のオークションに出品された718スパイダーRSパナメリカーナスペシャルは、その栄光から70周年を記念して誕生した特別モデルです。「718スパイダーRS」をベースに、伝説の550スパイダーへのオマージュを込めた仕立てが随所に盛り込まれています。

ボディは専用色「サンテネール・シルバー」で彩られ、足もとには「20インチ鍛造マグネシウム製718ケイマンGT4 RSホイール」を装着。車体後部とサイドに刻まれたイエローの「55」エンブレムは、1954年に勝利を収めた550スパイダーのゼッケンを彷彿とさせます。

インテリアにも特別仕様が光ります。ヘッドレストには「ラ・カレラ・パナメリカーナ」のロゴを刺繍し、カーマインレッドのシートとステアリングホイールが鮮烈な印象を放ちます。

さらにセンターアームレストには、タグ・ホイヤーが255本限定で製作した「カレラ クロノグラフ トゥールビヨン×ポルシェ パナメリカーナ」専用ウォッチマウントを配置。スペシャルモデルならではの遊び心とコレクターズアイテムとしての魅力が融合しています。

今回出品された718スパイダーRSパナメリカーナスペシャルは世界にただ1台。メキシコ国内での新車価格は980万メキシコペソ（日本円で約7738万円）で、オークションでの予想価格は56万ドル以上（約8249万円）と見込まれています。

ちなみに、オークションの入札締切は2025年9月19日まで。ポルシェの栄光を体現する幻の一台が、どれほどの評価を受けるのか注目が集まります。