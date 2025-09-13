「私にはもう時間がないんだって…」余命宣告された妹の目に浮かんだ、涙と“決意”【ママリ】

「もう時間がない」…余命宣告された妹が選んだ道

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。自分自身や自分の大切な人が大きな病気になってしまい、「残された時間」について医師から宣告を受けたら…。その後の気持ちやどのように過ごすか、というのはきっと本当に人それぞれでしょう。それでも、どこかでその事実と向き合った時、「この時間があるうちにできることをしたい」と、人は覚悟をもって精一杯に行動を起こしていくのかもしれません。

主人公の苗は、夫と穏やかな日々を過ごしていたアラフィフの女性です。ある日、長引く腰痛を不審に思い、病院を受診すると尿管結石を疑われます。さっそく尿管結石の治療を開始した苗ですが、腰痛はやはり引きません。そこで再検査に進むと何と卵巣に影があると言われ…。





精密検査で卵巣がんが発見された苗ですが、当初は投薬治療がうまく体に合ってがんは少しずつ小さくなっていきました。しかし、その後十二指腸にも転移したがんが見つかり、投薬治療も体に合わなくなり、病気は進行していきます。残された日々の過ごし方を模索していた苗ですが、治療よりも「痛みを緩和する」方向へシフトし、自分にできることに向き合い始めます。

©tsukimama34

自分の残された時間の長さを覚悟し、受け入れつつある苗さん。思うように動きづらくなっていたことから、会いたかった人の方から会いに生きてくれたことを感謝していましたね。元気な時は「また」とか「そのうち」と思って引き延ばしてしまうことってたくさんあります。



遠くにいる友人、家族、親戚、恩人…「またいつか会いに行こう」と思っているうちに、自分にも相手にも、残された時間は少なくなっているのに、元気なうちにはそのことに気づきにくいですよね。自分が少しでも動けるうちに、考えていられるうちに、少しでもその希望が叶う努力はしておいた方が良いのでしょうね。

