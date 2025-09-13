±ÑÍº¥«¥Ð¡¼¥Ë¤¬¾¯½÷¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡ª¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ÎÈñÍÑ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ØÂ¨ºÂ¤Ë¸½¶â¤òÆÏ¤±¤ë
¸½ºß¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¶¯¹ë¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¥¨¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥«¥Ð¡¼¥Ë¡£Èà¤Î¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIL NAPOLISTA¡Ù¤Ï8Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥é¥Õ¥¡¡¦¥³¥Æ¥í»á¤ÎÌ¼¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¾¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ê½ÑÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤´¤í¤«¤é¿åÆ¬¾É¤Ë»÷¤¿ÉÂ¾õ¤òÊú¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆóÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤êÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°å»Õ¤ÏÂ¨»þ¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑ¤Ï¸½¶â¤Ç¤ÎÂ¨»þ»ÙÊ§¤¤¤¬¾ò·ï¡£¥³¥Æ¥í»á¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤ä¾®ÀÚ¼ê¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤¹¤Ù¤ÆµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀäË¾¤ÎÃæ¡¢¥³¥Æ¥í»á¤ÏÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ð¡¼¥Ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¿ÍFW¤Ï¿×Â®¤Ë±þÅú¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥«¥Ð¡¼¥Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Þ¤Çµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¨ºÂ¤ËÉÂ±¡¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Áª¼ê¤Ïµ¡Å¾¤ò¤¤«¤»¡¢ÉÂ±¡¶á¤¯¤Î¥¿¥ó¥´¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÍê¤ß¡¢¸½¶â¤òÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿È¢¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¼ê½Ñ¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
°å»Õ¤ÏºÇ½é¡Ö3,4»þ´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥Æ¥í»á¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Å°µ¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢°å»Õ¤òÀÕ¤á¤º¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØPolifonia¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥«¥Ð¡¼¥Ë¤Î´²Âç¤Ê»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ì¼¤ÏÌµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥Ë¤Ø´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤«¤éÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤¿´¶Æ°ÈëÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÊÆ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£