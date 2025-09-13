µª»Ò¤µ¤Þ¡¡¤ªÃÂÀ¸ÆüÊ¸½ñ¤ÎÊ¸»úÎÌ¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÜ¤â¡Äº£Ç¯¤â¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÆóÊ¸»ú¡×
9·î11Æü¡¢59ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤´°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Ë¹Äµï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë²ñ¼á¤ò¤·¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤ª¸«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡½¡½¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤É¤ª¤êµÜÆâµ¼Ô²ñ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë·Á¼°¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸»ú¿ô¤¬¡È°ÛÎã¡É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¹Ä»Ì¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡Ç19Ç¯¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´²óÅúÊ¸½ñ¤ÏÌó2200Ê¸»ú¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢Ê¸»ú¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´²óÅúÊ¸½ñ¤ÏÌó9500Ê¸»ú¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Ï1Ëü7000Ê¸»ú¤òÄ¶¤¨¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÜÎÌ¤Ë¶á¤¤¤´²óÅúÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´¼«¿È¤Î¤´¸øÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Î¤´½àÈ÷¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®ÎÌ¤Ç¤´²óÅúÊ¸½ñ¤ò½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
µÜÆâµ¼Ô²ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ»°Ìä¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÌäÌÜ¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¡¢¡ÖÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¡×¡ÖÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌä¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¸ÄÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´²óÅú¤Ï1000Ê¸»ú¤òÄ¶¤¨¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÍª¿Î¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½àÈ÷¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íª¿Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤ò¤ª¸«¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø½Ë°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ
Â³¤¯ÆóÌäÌÜ¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³èÆ°¤ä¤´ÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯12·î¤Î¥È¥ë¥³¸ø¼°¤´Ë¬Ìä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Åç¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤Î¤´»ë»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÙ¤ä¤«¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´²óÅúÊ¸½ñ¤Ç¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÆóÊ¸»ú¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¡£¤·¤«¤·Ä¹¤¤Ê¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹ñÌ±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆóÌäÌÜ¤Î¤´²óÅú¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ô¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¡Õ¡Ô¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¡Õ¡Ô¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¡Õ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¿Í¡¹¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸¾Ï¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ô¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Êµ¤¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ä·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡¹¤Î¤³¤È¡¢¿¢Êª¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤³¤È¤â°Æ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤Ç¤â¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯»°ÌäÌÜ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢¤´²óÅú¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ä¤´´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢²áµî5Ç¯¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬É¬¤º»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ç¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÄÂÀ»ÒÈÞ»þÂå¤Î¡Ç18Ç¯¤Ë¤â¡Ô¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤éÆüº¢¤è¤ê¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë²¹¤«¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·µª»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£µÜÆâÄ£¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ç19Ç¯°Ê¹ß¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´²óÅúÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬°ìÅÙ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢º£Ç¯¤ÏÊ¸»ú¿ô¤¬Ìó1Ëü7000Ê¸»ú¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬°ìÅÙ¤â¡Ö¹ñÌ±¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡£¤¢¤ë¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»¡¤¹¤ë¤Ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤Ç¤¢¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î±óÎ¸¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸½ñ¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÆÃÄê¤Î¿Í¡¹¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÏÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§ÌäÂê¤äµÜÅ¡¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤«¤éÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤â¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ø¹ñÌ±¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´°ì²È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤´É×ºÊ¤È¤â¤Ë¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊ¸¾ÏÉ½¸½¤¬¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£